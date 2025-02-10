У Харкові суд виправдав підозрювану у вбивстві: прокуратура домоглася скасування вироку

У Харкові суд скасував виправдувальний вирок 34-річній жінці, звинуваченій у вбивстві власного брата. Харків’янка отримала 7,5 років позбавлення волі. Засуджену взяли під варту у залі суду.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, наприкінці червня 2018 року фігурантка перебувала у квартирі у Харкові разом зі своїм двоюрідним братом. Між ними доволі часто виникали непорозуміння, проте той день мав трагічні наслідки. Жінка взяла кухонний ніж та завдала ним удар у грудну клітину брату. Чоловік помер на місці.

Вироком Київського районного суду м. Харкова було ухвалено виправдувальний вирок стосовно фігурантки. Основною причиною була недоведеність, що кухонний ніж, на якому виявлено кров, є знаряддям злочину, оскільки довжина клинка вказаного ножа 10 см, а рановий канал – до 15 см. Також суд зазначив, що в обвинуваченої не було мотиву на вчинення умисного вбивства.

Не погодившись із вказаним рішенням суду першої інстанції, прокурор подав апеляційну скаргу. За результатами розгляду судом апеляційної інстанції виправдувальний вирок щодо жінки скасовано та призначено новий розгляд у суді першої інстанції.

У ході нового судового розгляду прокурор викликав експерта, яка підтвердила достовірність складання висновків судово-медичних експертиз та повідомила, що похибка у довжині ранового каналу може складати від 3 до 6 см, враховуючи різні чинники, в меншу сторону. Отже, довжина ранового каналу складає від 9 до 15 см.

Надалі прокурором заявлено клопотання про призначення судово-медичної експертизи з метою встановлення, чи наданим на дослідження кухонним ножем (клинок довжиною 10 см) завдано проникаючого колото-різаного поранення грудної клітки з пошкодженням лівої легені й серця, в результаті чого наступила смерть потерпілого. Відповідно до висновку даної експертизи, взято до уваги морфологічні характеристики колото-різаного поранення грудної клітки та враховано такі особливості, як екскурсія грудної клітки, її податливість, підтверджено утворення даного поранення наданим на дослідження ножем.

Крім того, допитані свідки повідомили, що дійсно між обвинуваченою та потерпілим були конфлікти раніше, в тому числі і в день вбивства.

Київський районний суд Харкова 31 січня 2025 року виніс обвинувальний вирок. Жінку визнано винною в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости