Семеро загиблих, зокрема троє дітей: у Харкові вшанували пам’ять жертв атаки на нафтобазу

У Немишлянському районі Харкова вшанування пам’яті жителів, які загинули 9 лютого 2024 року внаслідок обстрілу нафтобази неподалік вулиці Котельної.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Нагадаємо, тоді російські безпілотники вдарили по нафтобазі, спричинивши витік пального та масштабну пожежу. Загинули семеро людей, зокрема троє дітей.

Напередодні рідні загиблих, сусіди, представники райадміністрації, комунальних служб, організацій та благодійних фондів зібралися на місці трагедії, щоб вшанувати пам’ять жертв обстрілу.

Агентство Телевидения Новости