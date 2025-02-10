На Харківщині чоловік угнав із АЗС автівку, щоб дістатися додому

8 січня до поліції звернувся 57-річний житель Берестинського району Харківщини та повідомив про угон автомобіля ВАЗ-2115. Заявник припаркував транспортний засіб напередодні на одній з автомобільних заправок в селі Старе Пекельне, а вранці виявив його відсутність.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Поліцейські встановили місцеперебування викраденого легковика та особу зловмисника. Ним виявився 38-річний житель Купʼянського району. Зі слів чоловіка, він викрав машину, щоб дістатися додому, а потім залишив автівку на трасі неподалік села Копанки.

Автомобіль вилучено та повернуто власникові.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости