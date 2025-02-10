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На Харківщині поліцейські розшукали 13-річного хлопця
9 лютого до поліції надійшло повідомлення про зникнення 13-річного хлопця у селі Веселе Барвінківської територіальної громади. Зі слів батьків, дитина пішла з дому на прогулянку і не повернулася.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Завдяки злагодженій роботі поліцейських відділення поліції №1 Ізюмського РУП хлопчика вдалося швидко знайти. Він перебував неподалік від дому.
За даними поліції, жодних подій кримінального характеру з хлопцем не сталося. Дитину повернули батькам.