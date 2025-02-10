На Харківщині поліцейські розшукали 13-річного хлопця

9 лютого до поліції надійшло повідомлення про зникнення 13-річного хлопця у селі Веселе Барвінківської територіальної громади. Зі слів батьків, дитина пішла з дому на прогулянку і не повернулася.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Завдяки злагодженій роботі поліцейських відділення поліції №1 Ізюмського РУП хлопчика вдалося швидко знайти. Він перебував неподалік від дому.

За даними поліції, жодних подій кримінального характеру з хлопцем не сталося. Дитину повернули батькам.

Агентство Телевидения Новости