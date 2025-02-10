У Харкові судитимуть ексберкутівця та його дружину, які передавали ворогу інформацію про Сили оборони

У Харкові ексспівробітник розформованого спецпідрозділу міліції «Беркут» та його дружина співпрацювали з російською спецслужбою. Зрадники збирали дані про місця розташування українських військових у місті.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Цю інформацію обвинувачені відправляли куратору через месенджер Telegram. Надалі ворог використовував ці дані для планування ударів по особовому складу українських оборонців та військової техніки.

Крім того, подружжя на виконання завдання куратора облаштувало сховище з бойовими гранатами в лісосмузі на околиці Харкова. Це було необхідно для підтримки ворожих ДРГ у разі їхнього прориву до обласного центру.

Ворожих агентів було викрито і затримано. На суд подружжя очікує, перебуваючи під вартою. Чоловіка і жінку судитимуть у Фрунзенському районному суді Харкова. Обвинуваченим загрожує довічне позбавлення волі.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 53-річного чоловіка та його 54-річної дружини за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, придбання, носіння та зберігання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).

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