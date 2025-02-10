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У Харкові зникла 14-річна дівчина: поліція просить допомоги у пошуках

У Харкові зникла 14-річна дівчина: поліція просить допомоги у пошуках

Харківським районним управлінням поліції № 2 встановлюється місцеперебування неповнолітньої жительки Салтівського району Мілани Борисової, 2010 року народження.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

7 лютого ввечері дівчина пішла з дому у невідомому напрямку та не повернулася.

Її прикмети: на вигляд 11 років, зріст приблизно 140 см, худорлявої статури, темне волосся. Була одягнена у чорні високі чоботи, чорну куртку.

Поліція просить всіх, хто має будь-яку інформацію про неповнолітню, повідомити за телефонами (057)738-30-24, 096-008-41-85, 063-720-21-75, 102, або іншими доступними способами.

Агентство Телевидения Новости

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