Харківські патрульні врятували жінку, яка втратила свідомість
Патрульні Харкова отримали повідомлення про жінку, яка не виходила на зв’язок та не відчиняла дверей. Прибувши на місце, інспектори зустріли заявницю, яка розповіла, що її родичка ще 8 лютого скаржилася на погане самопочуття.
Про це повідомили в УПП Харківської області.
Зранку заявниця прийшла провідати жінку, але не змогла потрапити до квартири: двері були зачинені, а всередині голосно гавкав собака.
Патрульні вирішили потрапити до квартири через вікно. Усередині вони виявили непритомну жінку з порушенням дихання. Інспектори викликали бригаду екстреної медичної допомоги та стежили за станом громадянки до їхнього приїзду. Надалі її ушпиталили.