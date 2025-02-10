У Харкові державі повернуто земельну ділянку вартістю 21 млн гривень

Земельну ділянку площею понад 2 га, розташовану в мікрорайоні «Горизонт» у Харкові, повернуто в комунальну власність. ТОВ, яке отримало землю в оренду ще у 2007 році для будівництва житлового комплексу, так і не розпочало роботи та не отримало дозвільні документи.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що на підставі рішення Харківської міської ради у 2007 році товариству з обмеженою відповідальністю передано в оренду земельну ділянку для будівництва та подальшої експлуатації багатоповерхового житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями соцкультпобуту та підземним паркінгом.

Однак ТОВ дотепер не розпочало будівництво і навіть не отримало відповідні дозвільні документи. При цьому земельна ділянка, вартість якої складає 21 млн гривень, знаходиться в занедбаному стані, щільно поросла деревами та чагарником та не огороджена.

Невиконання товариством умов договору та, як наслідок, порушення вимог законодавства, стало підставою для направлення Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова відповідної позовної заяви до Господарського суду Харківської області.

Під час розгляду справи судом відповідачем повернуто зазначені землі Харківській міській територіальній громаді. Наразі провадження по справі закрито.

Агентство Телевидения Новости