Європейський інвестиційний банк надасть на відновлення України 16,5 мільйонів євро

Про виділення фінансування для відновлення України оголосила президентка Європейського інвестиційного банку Надія Кальвіно під час зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та віцепрем’єр-міністром з відновлення Олексієм Кулебою.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

«Дякуємо Європейському інвестиційному банку за вагомий внесок у посилення стійкості та розбудову нашої держави. Загалом портфель проєктів ЄІБ в Україні є одним із найбільших і складається з 25 проєктів на суму 4,95 млрд євро. Це проєкти у сфері транспорту, соціальної інфраструктури та енергетики», – заявив Денис Шмигаль.

За його словами, під час зустрічі з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно обговорювалися фінансування у межах двосторонньої співпраці та пріоритети, які потребують подальших інвестицій, зокрема, пункти переходу та дорожня інфраструктура, підтримка малого та середнього бізнесу, муніципалітетів та стабільність енергетичного сектору.

Протягом зустрічі Міністерство розвитку громад та територій та ЄІБ підписали грантову угоду у розмірі 16,5 млн євро від уряду Німеччини на сприяння відновлюваній енергетиці. Грант надається через Міжнародний фонд кліматичних ініціатив ЄІБ і є частиною Плану порятунку енергетики України, оголошеного ЄІБ у жовтні 2024 року.

За словами Олексія Кулеби, частка проєктного портфеля ЄІБ є найбільшою серед усіх партнерів. З усього обсягу – близько 2,5 млрд євро йдуть на проєкти саме Міністерства розвитку громад в ключових секторах, зокрема водопостачання, енергоефективність, транспортна інфраструктура та інші.

«Оскільки ми наближаємося до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ми залишаємося цілковито відданими у підтримці надзвичайної стійкості та зусиль з відновлення. Цим ми закладаємо основу для сильнішої України на її шляху до членства в ЄС», – зазначила Надія Кальвіно.

Також сторони обговорили додаткове фінансування інших важливих для України проєктів серед яких: «Відновлення України III», «Відновлення водопостачання України», «Централізоване теплопостачання України».

Очікується, що завдяки цьому українці у понад 100 громадах по всій країні отримають доступ до опалення, води, лікарень, шкіл, а внутрішньо переміщені особи – до житла.

Агентство Телевидения Новости