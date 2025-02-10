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В Укренерго попередили про відключення для промисловості 11 лютого
Завтра, 11 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються.
Про це повідомили в Укренерго.
Час застосування обмежень:
7:00 – 11:0015:00 – 21:00
Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак.
«Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах», – зазначили в Укренерго.