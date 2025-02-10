Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:45
Просмотров: 64

В Укренерго попередили про відключення для промисловості 11 лютого

В Укренерго попередили про відключення для промисловості 11 лютого

Завтра, 11 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються.

Про це повідомили в Укренерго.

Час застосування обмежень:

7:00 – 11:0015:00 – 21:00

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак.

«Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах», – зазначили в Укренерго.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 