В Укренерго попередили про відключення для промисловості 11 лютого

Завтра, 11 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються.

Про це повідомили в Укренерго.

Час застосування обмежень:

7:00 – 11:0015:00 – 21:00

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак.

«Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах», – зазначили в Укренерго.

Агентство Телевидения Новости