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Одинадцятирічну дівчину, яку з поліцією розшукували у Харкові, знайдено

Одинадцятирічну дівчину, яку з поліцією розшукували у Харкові, знайдено

10 січня о 10:30 до Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що у Салтівському районі 11-річна дівчинка 7 січня пішла гуляти та не повернулася. Вдома не ночувала, телефон з собою не взяла.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

На пошуки зниклої був орієнтований особовий склад територіального підрозділу поліції. Поліцейські перевірили місця ймовірного перебування зниклої, опитали друзів та знайомих, здійснили моніторинг акаунтів у соціальних мережах.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місцеперебування малолітньої.

«Неповнолітню жительку виявили під час прогулянки. Вона без дозволу пішла гуляти та залишилася ночувати у знайомих. Жодних подій кримінального характеру з нею не сталося», – розповіли в поліції.

З батьками провели роз’яснювальну бесіду. Поліція проводить перевірку умов проживання та побуту родини.

Агентство Телевидения Новости

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