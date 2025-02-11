У Харкові відкрили нове протирадіаційне укриття, розраховане на 345 школярів

Пес Патрон чемно чекає на зустріч зі школярами. Харківський регіон лишається одним із найбільш забруднених ворожою вибухівкою. Правила безпеки нагадує харківським старшокласникам надзвичайник з Чернігівщини Михайло Ільєв.

Михайло Ільєв, начальник частини піротехнічних робіт ДСНС Чернігівщини

Не всі хочуть звертати на це увагу, що таке вибухонебезпечні предмети, яку вони несуть загрозу і що може трапитись. Тому Патрон у своїх мультфільмах і у своїх коміксах максимально доносить інформацію, яка загроза являється від саморобних вибухових пристроїв, від протипіхотних мін, протитанкових мін, від боєприпасів, які не розірвалися.

Вперше з початку повномасштабного російського вторгнення ці одинадцятикласники сіли за парти. Максим Продащук радіє можливості поспілкуватись з однокласниками та й підготовка до вступу до вишу – на фінішній прямій. Максим націлився на IT-галузь. Дякує захисникам за можливість повернутись до очного навчання.

Максим Продащук, одинадцятикласник Харківського ліцею №13

Усі допомагаємо, як можемо. Дуже вдячні, саме вони нас оберігають. Ми всі молимося, щоб перемога була за нашою країною.

У класі першачків – галасно. Вчителька влаштувала дітям руханку після першого уроку. На думку пані Анастасії, учням початкової школи онлайн уроки даються найважче. Змішане навчання, коли діти вчитимуться частину тижня вдома, а частину – тут, піде на користь.

Анастасія Маковецька, вчителька початкових класів Харківської школи № 171

Звичайно, для маленьких школярів це дуже важливо, тому що їм потрібно вчитися комунікувати, вчитися дружити, спілкуватися, вирішувати разом якісь проблеми, досягати якихось цілей. Маленькі дітки, вони повинні вчитись розмовляти, вони повинні бути серед дітей, діти повинні бути у колі дітей.

Тимур, першокласник

Мені подобається малювання і вироби. Мені подобається черепаха.

У підземних школах Харкова, що вже працюють, та в метрошколі вільних місць немає, повідомив міський голова Ігор Терехов. При зведенні таких об’єктів враховують кількість дітей, яким буде зручно дістатися до навчального закладу. Зважаючи на російські обстріли Харкова, сісти за парти харківські школярі можуть лише в протирадіаційних укриттях. І тут місту допомагають міжнародні партнери.

Ігор Терехов, Харківський міський голова

Шевченківський район – це велика школа, яка буде побудована, вона на завершальному етапі знаходиться і я розраховую, що через декілька місяців ми відкриємо цю школу. Крім цього, ми будуємо на Жихорі, це Основ’янський район, і там школа невелика, бо там чисельність дітей невелика, але дуже далеке плече доставки цих дітей до станцій метрополітену, які ми обладнали. Крім цього Салтівський район, там це теж ми будуємо велику школу.

Федеріко Серсале, голова офісу УВКБ ООН у м. Дніпро

Я думаю, що для Харкова дійсно особливий день. Ми можемо побачити це на обличчях дітей. Ми підтримали кілька таких шкіл в Харківській області після того, як був запит президента безпосередньо до Верховного комісара ООН справ біженців в липні того року. Тому, відповідно, дуже складно підрахувати скільки ресурсів пішло на цю школу.

Це протирадіаційне укриття працюватиме як навчальний заклад у дві зміни. Тут навчатимуться триста сорок п’ять дітей та сорок п’ять здобувачів освіти.





Агентство Телевидения Новости