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Укренерго: застосовані вранці аварійні відключення вже скасовані

Укренерго: застосовані вранці аварійні відключення вже скасовані

Через нічну та ранкову ракетні атаки на об’єкти енергетики – вранці вимушено були застосовані аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Наразі, після стабілізації ситуації в енергосистемі, аварійні відключення були скасовані. Усі знеструмлені споживачі будуть заживлені найближчим часом.

Для побутових споживачів заходи обмеження споживання наразі не застосовуються. Однак, є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії протягом доби, – нагадують енергетики.

Агентство Телевидения Новости

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