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У Харкові агресивний чоловік кидався на співмешканку: йому винесли заборонний припис

У Харкові агресивний чоловік кидався на співмешканку: йому винесли заборонний припис

Поліцейські притягли до адміністративної відповідальності мешканця Салтівського району за вчинення домашнього насильства.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

До Харківського РУП № 2 надійшло повідомлення про те, що співмешканець поводить себе агресивно та кидається в бійку.

За вказаною адресою працівники сектору протидії домашньому насильству виявили 36-річного порушника, щодо якого склали адміністративний протокол за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли терміновий заборонний припис щодо кривдника у формі заборони в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою строком на 3 доби.

Поліцейські попередили чоловіка про кримінальну відповідальність у разі систематичного вчинення домашнього насильства, а потерпілій особі було роз’яснено її права та куди вона може звернутися у разі вчинення домашнього насильства.

Агентство Телевидения Новости

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