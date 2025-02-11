Харківщина отримала сім нових карет швидкої допомоги, – Синєгубов

Харківська область отримала реанімобілі для потреб екстреної медичної допомоги, оснащені найсучаснішим медобладнанням: апаратом ШВЛ, дефібрилятором, моніторами та іншим устаткуванням.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Оновлення автопарку допоможе посилити ефективність реагування на надзвичайні ситуації. За останні пів року це вже друга партія автомобілів, передана нам за підтримки Фундації Олени Зеленської від партнера з Королівства Саудівська Аравія», – зазначив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости