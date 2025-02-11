Сегодня 11:59
Просмотров: 71
Внаслідок обстрілу Куп’янська виникла пожежа в приватному будинку
11 лютого окупаційні війська завдали ударів БпЛА по приватному будинку у прифронтовому селі Куп’янської громади Куп’янського району Харківської області.
Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.
Вибух безпілотника спричинив значні руйнації та пожежу в оселі й господарчій споруді на загальній площі понад 80 м кв.
З вогнем під загрозою повторних ворожих обстрілів боролись 9 рятувальників на 2 автоцистернах.
За попередніми даними постраждалих немає.