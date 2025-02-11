Внаслідок обстрілу Куп’янська виникла пожежа в приватному будинку

11 лютого окупаційні війська завдали ударів БпЛА по приватному будинку у прифронтовому селі Куп’янської громади Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Вибух безпілотника спричинив значні руйнації та пожежу в оселі й господарчій споруді на загальній площі понад 80 м кв.

З вогнем під загрозою повторних ворожих обстрілів боролись 9 рятувальників на 2 автоцистернах.

За попередніми даними постраждалих немає.

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