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Влаштував в кафе стрілянину з травматичного пістолета: затримано харків’янина

Влаштував в кафе стрілянину з травматичного пістолета: затримано харків’янина

Ввечері 9 лютого до поліції надійшла інформація про те, що в кафе по проспекту Петра Григоренка стався конфлікт між двома компаніями.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Внаслідок сварки 39-річний харків’янин, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, здійснив кілька пострілів з травматичного пістолета Форт-17 у бік опонентів. Поранення дістали 48 та 56-річні чоловіки. Постраждалі від госпіталізації відмовились.

За адресою виїжджали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група відділу поліції №2 Харківського РУП № 1. Поліцейські провели огляд місця події та вилучили речові докази.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Порушник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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