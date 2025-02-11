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В одному з ліцеїв Харкова відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику

В одному з ліцеїв Харкова відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику

У Харківському ліцеї № 85 (Індустріальний район) відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику України Георгію Трофімову.

Про це повідомляє міськрада.

У заході взяли участь рідні воїна, побратими, друзі, представники райадміністрації, педагоги та мешканці району.

Георгій Трофімов загинув 21 березня 2023 року поблизу Оріхово-Василівки Бахмутського району. Був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Агентство Телевидения Новости

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