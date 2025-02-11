Харків’янин організував «бізнес»: «продуктовий магазин» з гральними автоматами та фальсифікатом

За даними слідства, 50-річний чоловік у нежитловому приміщенні по вул. Владислава Зубенка у Харкові незаконно організував «бізнес» з азартними іграми без ліцензії, встановивши гральні автомати.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Ділок вирішив залишитись непоміченим, тому на будівлі встановив вивіски «Продукти, морозиво».

Крім того, у магазині фігурант реалізовував фальсифікований алкоголь — коньяк та горілку.

Правоохоронці встановили, що обвинувачений закуповував контрафакт у тарах обʼємом 10 л. Надалі він розливав його у менші ємності та збував. Так, пів літра контрафакту коштували для клієнтів 75 гривень.

«Прибуток» ділок витрачав на власні потреби.

Правоохоронці припинили незаконну діяльність фігуранта влітку 2024 року.

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 50-річного чоловіка за фактами організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також легалізації майна (ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України).

Обвинуваченого судитимуть у Московському районному суді м. Харкова. Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости