Семеро людей постраждали внаслідок авіаударів по Богодухівському району Харківщини

11 лютого у період з 11:10 до 11:20 російська авіація вдарила сімома КАБами по Золочівській громаді Харківської області. Дві авіабомби влучили по території селища Золочів. Внаслідок ударів зруйновано два приватних будинки, 11 частково пошкоджено.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Постраждали семеро людей: жінки 67, 93, 43, 68 років, двоє чоловіків 76 і 69 років, а також 12-річний хлопець. Усім надано медичну допомогу, троє шпиталізовано.

Ще один удар прийшовся по території агропідприємства, пошкоджено господарчі споруди, постраждалих немає.

Інші удари зафіксовані: один КАБ на околиці села Світлічне; два КАБи поблизу села Орішанка; один КАБ на відкритій території села Березівка; один КАБ на відкритій території села Макариха. Без постраждалих та руйнувань.

Агентство Телевидения Новости