Двох жінок та чоловіка дістали з-під завалів на Харківщині: кадри рятувальної операції
На Харківщині з-під завалів зруйнованого ворогом приватного будинку у селищі Золочів Богодухівського району рятувальники дістали трьох постраждалих: двох жінок та чоловіка.
Про це повідомили в ДСНС Харківщини.
Постраждалих передали медикам «швидкої». Внаслідок бомбардування Золочева постраждали семеро мирних жителів, зокрема 12-річний хлопець.
Пошкоджено 13 приватних будинків.
«Розбираючи завали, надзвичайники натрапили на домашнього котика, якого також врятували», – розповіли подробиці рятувальної операції в ДСНС.
Разом з рятувальниками на місці удару працювали медики ДСНС.