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Двох жінок та чоловіка дістали з-під завалів на Харківщині: кадри рятувальної операції

Двох жінок та чоловіка дістали з-під завалів на Харківщині: кадри рятувальної операції

На Харківщині з-під завалів зруйнованого ворогом приватного будинку у селищі Золочів Богодухівського району рятувальники дістали трьох постраждалих: двох жінок та чоловіка.

Про це повідомили в ДСНС Харківщини.

Постраждалих передали медикам «швидкої». Внаслідок бомбардування Золочева постраждали семеро мирних жителів, зокрема 12-річний хлопець.

Пошкоджено 13 приватних будинків.

«Розбираючи завали, надзвичайники натрапили на домашнього котика, якого також врятували», – розповіли подробиці рятувальної операції в ДСНС.

Разом з рятувальниками на місці удару працювали медики ДСНС.


Агентство Телевидения Новости

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