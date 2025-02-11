Замість ремонту – махінації на 400 тис. гривень: на Харківщині викрито недобросовісного підрядника

Директор приватного підприємства підозрюється у заволодінні бюджетними коштами під час капітального ремонту фасаду адмінбудівлі на Харківщині. За даними слідства, обсяги виконаних робіт не відповідали заявленим у документації, а вартість була значно завищена. Унаслідок цього сільська рада зазнала збитків понад 400 тисяч гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у квітні 2020 року між приватним підприємством та Олексіївською сільською радою Лозівського району укладено договір з капітального ремонту фасаду адміністративної будівлі в одному із селищ району.

Встановлено, що об’єми і вартість фактично виконаних робіт не відповідають даним, зазначеним у проєктно-кошторисній та звітній документації. Так, серед іншого, завищено вартість при опорядженні стін фасадів металопрофілем з утепленням, не улаштовано покриття рулонних матеріалів.

Директор підприємства, достовірно знаючи про невідповідність цих показників, особисто підписав акти приймання виконаних будівельних робіт з недостовірними відомостями. Надалі на підставі цих документів на рахунок підрядника надлишково перераховано понад 400 тисяч гривень бюджетних коштів, чим завдано збитків замовнику — Олексіївській сільській раді.

Вказану суму збитків підтверджено висновками судових будівельно-технічної та економічної експертиз.

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру директору приватного підприємства за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, в умовах воєнного стану, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Агентство Телевидения Новости