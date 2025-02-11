Сім авіабомб – за 10 хвилин: правоохоронці показали наслідки бомбардування Золочівської громади

11 лютого з 11:10 по 11:20 збройні сили рф вдарили сімома КАБами по території Золочівської громади. Один КАБ влучив у декількох метрах від житлового будинку у селищі Золочів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Два будинки зруйновано повністю, щонайменше 11 – пошкоджено. Всього постраждали семеро мирних мешканців. Серед них вибухові поранення дістали 65-річний чоловік та дві жінки віком 66 та 82 років. Потерпілих госпіталізували. 68-річна жінка та чоловік 76 років зазнали гострої реакції на стрес. Також 12-річний хлопчик та 44-річна зазнали поранень склом.

Крім того, ще одне влучання у Золочеві було по території агропідприємства: пошкоджень зазнали приміщення та будівлі.

Також пʼять ударів зафіксовано по території інших сіл Золочівщини. На щастя, без постраждалих та руйнувань.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости