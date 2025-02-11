У Харкові міськраді через суд повернули земельну ділянку у районі Олексіївського лугопарку

Прокуратура через апеляцію домоглася повернення Харківській міській раді земельної ділянки площею понад 2 га у районі Олексіївського лугопарку. Раніше її було передано кооперативу без дотримання вимог законодавства та земельних торгів. Суд першої інстанції відмовив у позові прокуратури, але апеляція задовольнила скаргу, зобов’язавши кооператив повернути землю громаді.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що у 2019 році рішенням Харківської міської ради обслуговуючому кооперативу передано в оренду земельну ділянку площею понад 2 га по вул. Буковій у Харкові для будівництва учбових майстерень. Будівництво мало бути виконане за рахунок знесення існуючих будівель, що належать на праві приватної власності цьому кооперативу.

Проте вивченням матеріалів технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки встановлено, що об’єкти нерухомого майна мають загальну площу забудови 0,1205 га, тоді як площа земельної ділянки, яка відводиться, становить понад 2 га.

Отже, кооператив отримав земельну ділянку площею, яка в 17,3 разів перевищує площу будівель.

Крім того, земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) під будівництво нових будівель та споруд підлягають продажу виключно на земельних торгах.

За таких обставин, надання кооперативу у користування на підставі рішення Харківської міської ради земельної ділянки площею, яка суттєво перевищує площу будівель та ще й з умовою її знесення, з метою нового будівництва, без дотримання процедури проведення земельних торгів, відбулось із порушенням вимог чинного законодавства.

Рішенням Господарського суду Харківської області у задоволенні позову керівника Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова було відмовлено.

Не погодившись з рішенням суду першої інстанції, прокурори Харківської обласної прокуратури оскаржили його в апеляційному порядку.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 10 лютого 2025 року апеляційну скаргу прокурора задоволено та прийнято рішення про зобов’язання обслуговуючого кооперативу повернути земельну ділянку Харківській міській раді.

Агентство Телевидения Новости