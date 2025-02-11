На Харківському напрямку від ударів росавіації постраждали Золочів та Ветеринарне

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 11 лютого. Триває 1084 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

На цей час відбулося 60 бойових зіткнень. Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Попівка, Пономаренки, Рясне, Покровка Сумської області; Клинова-Новоселівка Харківської області. Під авіаударом була Грем’ячка Чернігівської області.

На Харківському напрямку від ударів ворожої авіації постраждали Золочів та Ветеринарне.

На Куп’янському напрямку російські окупанти чотири рази атакували позиції Сил оборони в районах Кіндрашівки, Петропавлівки та Загризового, на даний час триває один бій.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила чотири атаки на позиції українців поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Новолюбівка та Ямполівка.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости