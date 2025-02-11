У Харкові патрульні загасили палаючий автомобіль

Вранці 11 лютого харківські патрульні отримали повідомлення про палаючу автівку на вулиці Єдності.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Інспекторам, які прибули на місце, водій повідомив, що в його автомобілі під час руху, ймовірно, сталося коротке замикання проводки. З моторного відділення почав йти дим, після чого розпочалась пожежа.

Патрульні розпочали гасіння авто, застосувавши вогнегасник, та убезпечили інших громадян від можливих наслідків. Полум’я вдалося локалізувати до приїзду рятувальників, які остаточно ліквідували пожежу.

Агентство Телевидения Новости