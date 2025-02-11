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Три години рятувальники гасили пожежу в приватному будинку у Харкові (відео)

Три години рятувальники гасили пожежу в приватному будинку у Харкові (відео)

11 лютого в Основ’янському районі Харкова спалахнула пожежа у двоповерховому приватному будинку на вулиці Заводській.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На місце прибули рятувальники ДСНС. Вогонь встиг охопити площу у 200 кв. м. Людей у ​​будинку не було.

Пожежу вдалося повністю ліквідувати протягом трьох годин.

Причина загоряння встановлюється. Жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

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