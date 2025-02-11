Мільйон гривень на рік: в Міноборони розповіли про новий формат добровільної служби

Міністерство оборони України сьогодні офіційно розпочало проєкт «Контракт 18-24» – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік.

Про це повідомили в Міноборони.

Як зазначили у відомстві, проєкт передбачає для добровольців віком 18-24 роки наступні можливості: гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія.

«Контракт 18-24 – це не примус, не мобілізація і не обов’язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність всього за один рік. Доброволець сам вирішує: чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи», – наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Контракт 18-24» пропонує отримання добровольцем 1 000 000 гривень протягом року: 200 000 гривень виплачуються одразу, а решта – під час служби.

Добровольці отримуватимуть:

щомісячне грошове забезпечення – до 120 000 гривень;можливість отримання «нульової» іпотеки;навчання за державний кошт;безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування;право на виїзд за кордон після року служби;звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв+ з найближчим оновленням. Далі – консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.

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