Росіяни обстріляли Куп’янський район: пошкоджено «швидку», дістав поранення чоловік

Сьогодні, 11 лютого близько 10:00, російська армія обстріляла село Моначинівка Купʼянського району. Під ударом опинилася автівка екстреної медичної допомоги. У транспортному засобі вибито вікна та пробиті двері.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У селі Кутьківка Куп’янського району сьогодні близько 18:00 внаслідок обстрілу дістав поранення 54-річний чоловік. Пошкоджено приватні будинки.

Попередньо встановлено, що по населених пунктах війська рф били з РСЗВ «Град».

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости