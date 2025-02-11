Другое
Перейти к списку новостей
11.02.2025 22:02
Просмотров: 92

Росіяни обстріляли Куп’янський район: пошкоджено «швидку», дістав поранення чоловік

Росіяни обстріляли Куп’янський район: пошкоджено «швидку», дістав поранення чоловік

Сьогодні, 11 лютого близько 10:00, російська армія обстріляла село Моначинівка Купʼянського району. Під ударом опинилася автівка екстреної медичної допомоги. У транспортному засобі вибито вікна та пробиті двері.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У селі Кутьківка Куп’янського району сьогодні близько 18:00 внаслідок обстрілу дістав поранення 54-річний чоловік. Пошкоджено приватні будинки.

Попередньо встановлено, що по населених пунктах війська рф били з РСЗВ «Град».

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 