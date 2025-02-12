На Харківщині попрощалися з командиром відділення вогневої підтримки
9 лютого 2025 року Балаклійському районі Харківської області попрощалися із захисником Владиславом Борисенком
Про це повідомили у Балаклійській МВА.
Владислав Борисенко служив командиром 5-го відділення вогневої підтримки 2-го взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки 2-го десантно-штурмового батальйону.
Народився Владислав у 2001 році в селищі Савинці Балаклійського району. Загинув 4 лютого 2025 року поблизу населеного пункту Курилівка в Суджанському районі Курської області.
Прощання з Героєм відбулося 9 лютого на Балаклійському міському цвинтарі.