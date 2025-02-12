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На Харківщині попрощалися з командиром відділення вогневої підтримки

На Харківщині попрощалися з командиром відділення вогневої підтримки

9 лютого 2025 року Балаклійському районі Харківської області попрощалися із захисником Владиславом Борисенком

Про це повідомили у Балаклійській МВА.

Владислав Борисенко служив командиром 5-го відділення вогневої підтримки 2-го взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки 2-го десантно-штурмового батальйону.

Народився Владислав у 2001 році в селищі Савинці Балаклійського району. Загинув 4 лютого 2025 року поблизу населеного пункту Курилівка в Суджанському районі Курської області.

Прощання з Героєм відбулося 9 лютого на Балаклійському міському цвинтарі.

Агентство Телевидения Новости

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