У Харкові виділили кошти на послугу соціального таксі для ветеранів

Ветерани війни, які мають ураження опорно-рухового апарату, можуть скористатися безкоштовною соціальною послугою таксі для перевезень у межах Харкова.

Про це в ефірі радіо «Накипіло» розповіла заступник міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, повідомляє міськрада.

Вона нагадала, що в Харкові вже є послуга транспортних перевезень для осіб з інвалідністю. На позачерговій сесії 5 лютого Харківська міська рада внесла зміни до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки.

«Ми розширили цю послугу та внесли до неї ветеранів. Тепер ми перевозитимемо не тільки людей, які пересуваються на колісному кріслі, а всіх, хто обмежений у пересуванні. Йдеться також про ветеранів з ампутацією, які пересуваються на милицях, з паличкою», – повідомила Світлана Горбунова-Рубан.

За її словами, на транспортне перевезення ветеранів було виділено 360 тис. грн, однак за потреби ця сума може збільшитися. Послугою можна скористатися до шести разів на місяць, щоб дістатися до медичних і реабілітаційних закладів, адміністративних установ, відділень денного перебування терцентрів надання соціальних послуг, на прийом до спеціалістів місцевого самоврядування, органів місцевої влади.

Агентство Телевидения Новости