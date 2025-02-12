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Бокс: українець Берінчик та американець Девіс провели першу битву поглядів

Бокс: українець Берінчик та американець Девіс провели першу битву поглядів

У Нью-Йорку український чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) та американець Кейшон Девіс (12-0, 8 KO) провели першу битву поглядів.

Про це повідомляє Чемпіон із посиланням на LuckyPunch.

Дуель поглядів пройшла у дружній атмосфері. Боксери декілька хвилин дивились в очі один одному.

Їхній бій за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку (США).

Агентство Телевидения Новости

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