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Терехов: «Ми очікуємо на дозвіл від Генштабу для повного запуску нової системи повітряних тривог»

Терехов: «Ми очікуємо на дозвіл від Генштабу для повного запуску нової системи повітряних тривог»

Диференційовану систему оповіщення про загрози найближчим часом впровадять у Харкові.

Про це повідомляє міськрада.

Сьогодні, 12 лютого, в ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов розповів, що фахівці розробили унікальну систему, яка була введена в експлуатацію.

«Найближчим часом ми очікуємо на дозвіл від Генштабу для повного запуску диференційованої системи оповіщення. За статистикою, торік повітряна тривога в Харкові тривала пів року. У цей час не працюють банки, державні установи, і люди не можуть отримати багатьох послуг. Нам важливо, щоб місто нормально функціонувало, а повітряні тривоги лунали лише тоді, коли є реальна загроза», – наголосив мер.

Агентство Телевидения Новости

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