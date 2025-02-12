Терехов: «Ми очікуємо на дозвіл від Генштабу для повного запуску нової системи повітряних тривог»

Диференційовану систему оповіщення про загрози найближчим часом впровадять у Харкові.

Про це повідомляє міськрада.

Сьогодні, 12 лютого, в ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов розповів, що фахівці розробили унікальну систему, яка була введена в експлуатацію.

«Найближчим часом ми очікуємо на дозвіл від Генштабу для повного запуску диференційованої системи оповіщення. За статистикою, торік повітряна тривога в Харкові тривала пів року. У цей час не працюють банки, державні установи, і люди не можуть отримати багатьох послуг. Нам важливо, щоб місто нормально функціонувало, а повітряні тривоги лунали лише тоді, коли є реальна загроза», – наголосив мер.

Агентство Телевидения Новости