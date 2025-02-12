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Харків’янина, який влаштував стрілянину в кафе, заарештовано

Харків’янина, який влаштував стрілянину в кафе, заарештовано

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру 38-річному чоловіку в хуліганстві, вчиненому із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 9 лютого цього року підозрюваний разом зі своїм знайомим перебував у приміщенні кафе, розташованого по проспекту Петра Григоренка в Харкові. Між чоловіком та двома іншими відвідувачами закладу виникла гучна словесна перепалка.

На прохання співробітників закладу припинити підозрюваний не реагував. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, лише словесними образами він не обмежився, дістав з кишені травматичний пістолет «Форт 17Р» та здійснив два постріли у бік своїх «опонентів», спричинивши потерпілим тілесні ушкодження.

48-річному та 56-річному чоловікам оперативно було надано медичну допомогу, від госпіталізації вони відмовились. Стрілка затримали правоохоронці.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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