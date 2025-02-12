Рада продовжила термін повторного проходження ВЛК для обмежено придатних

Верховна Рада продовжила термін проходження повторного ВЛК для обмежено придатних до 5 червня 2025 року.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

«Рада прийняла одразу в цілому проєкт 12457 – щодо обов’язковості проходження громадянами України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повторного медичного огляду та визначення кінцевого строку його проведення», – написав Железняк у Телеграм.

Відповідний законопроєкт підтримали 313 парламентарів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Згідно з новим законом, ВЛК до 5 червня зобов’язані пройти громадяни України віком від 25 до 60 років, які раніше були визнані обмежено придатними (окрім осіб з інвалідністю).

Агентство Телевидения Новости