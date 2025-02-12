Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:11
Просмотров: 70

Рада продовжила термін повторного проходження ВЛК для обмежено придатних

Рада продовжила термін повторного проходження ВЛК для обмежено придатних

Верховна Рада продовжила термін проходження повторного ВЛК для обмежено придатних до 5 червня 2025 року.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

«Рада прийняла одразу в цілому проєкт 12457 – щодо обов’язковості проходження громадянами України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повторного медичного огляду та визначення кінцевого строку його проведення», – написав Железняк у Телеграм.

Відповідний законопроєкт підтримали 313 парламентарів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Згідно з новим законом, ВЛК до 5 червня зобов’язані пройти громадяни України віком від 25 до 60 років, які раніше були визнані обмежено придатними (окрім осіб з інвалідністю).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 