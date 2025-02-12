Працювала на рашистів під час окупації частини Харківщини: СБУ виявила чергову поплічницю окупантів

СБУ повідомила про підозру ще одній колаборантці, яка працювала на рашистів під час окупації частини Харківщини.

Про це повідомляє речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За матеріалами СБУ повідомлено про підозру у колабораційній діяльності 55-річній мешканці Куп’янщини, яка перейшла на сторону ворога під час російського вторгнення.

За даними слідства, влітку 2022 року жінка добровільно зайняла посаду «виконуючої обов’язки завідуючої сектором адміністративно-господарського забезпечення Курилівського територіального відділу» у незаконній адміністрації Куп’янського району.

До основних обов’язків колаборантки входило підписання службових документів від імені відділу, оформлення документів щодо прописки громадян, видача свідоцтв про народження та про смерть, а також надання консультацій місцевим мешканцям з соціальних питань.

На цій посаді зловмисниця організовувала роботу відділу та роздавала підлеглим співробітникам доручення, які вона отримувала під час відвідування нарад так званого керівництва.

Таким чином жінка сприяла утвердженню окупаційної влади на території села.

Після звільнення села зловмисниця намагалась «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя, проте співробітники СБУ встановили її місцезнаходження та затримали.

Агентство Телевидения Новости