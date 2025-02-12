Усередині СБУ виявили «щура» фсб: затримував зрадника сьогодні зранку особисто Голова СБУ Василь Малюк

На ворога працював керівник Штабу Антитерористичного центру СБ України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Василь Малюк розказав, що Служба безпеки задокументувала 14 епізодів протиправної діяльності «щура».

Голова СБУ особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника та очолював операцію з його затримання. Про всі етапи спецоперації Василь Малюк напряму доповідав Верховному Головнокомандувачу, Президенту України Володимиру Зеленському.

«Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів. За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника – мобільні термінали, комп’ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу», – сказав Василь Малюк.

Також через зрадника СБУ тривалий час передавала ворогу дезінформацію: спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом – у межах кримінального провадження.

«Самоочищення СБУ продовжується. Як би ворог не намагався проникати до наших лав – він думає, що володіє усіма можливими формами й методами конспірації – але йому не вдасться це успішно зробити. Оскільки ми їх своєчасно і виявляємо, і документуємо, і затримуємо», – сказав Василь Малюк.

Агентство Телевидения Новости