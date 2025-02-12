Реновація Циркунів: скільки коштуватиме і коли доцільно розпочинати роботи

Від початку повномасштабного вторгнення й до початку травня двадцять другого року в Циркунах хазяйнували окупанти. Нівечили та грабували геть усе. Внаслідок бойових дій Циркуни були зруйновані на 80%. Для відновлення електропостачання знадобився рік – підіймати мережу довелося майже з нуля. Торік навесні Циркуни включили до експериментальної урядової програми з відбудови. Після загострення ситуації на півночі Харківщини роботи у Циркунах було призупинено. Втім, населений пункт лишається в пріоритеті для повної реновації.

Андрій Алексєєв, начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

У нас є декілька направлень. Це відновлення населеного пункту Циркуни, який зрозумілих причин зараз є на паузі, тому що неможливо там працювати. Та і сенсу немає, тому що практично знаходиться на лінії бойового зіткнення. Ми просто проводимо певні підготовчі роботи, розробили для себе концепцію комплексного відновлення населеного пункту, тобто підійшли дещо масштабніше, ніж інші наші колеги.

Йдеться про концепцію комплексного відновлення населеного пункту, а не окремих його частин – будинків чи вузлів інфраструктури. Цьогоріч в Службі планують провести проєктні роботи з облаштування підземних комунікацій. Для того, щоби відремонтувати все потрощене окупантами та зробити Циркуни комфортними для проживання й ведення бізнесу, за попередніми розрахунками, потрібні мільярди гривень.

Андрій Алексєєв, начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області

То такий розрахунок у нас складає близько 10 млрд грн. Це потрібно на відновлення в тому виді Циркунів. Але це будуть нові комунікації, нові дороги, це будуть нові адміністративні будівлі, нові будинки для людей, там лавочки, ландшафтний парк, парк відпочинку там на водоймах, сонячна електростанція. Ми гуртожитки для тих людей, які будуть захочуть там працювати, розвивати свій бізнес, якщо там буде якийсь хаб для бізнесу, там теж врахували. врахували там відновлювану енергетику, вітряки, сонячні електростанції, але це все по максимуму.

За словами начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрія Алексєєва, щоб розпочати відновлювальні роботи, потрібні не лише гроші, а й розуміння, чи захочуть жителі Циркунівської громади повернутися додому після закінчення бойових дій. Коли буде доцільно братись за реновацію Циркунів і наскільки масштабними будуть ці роботи – залежатиме від рішення обласної військової адміністрації та уряду.





Агентство Телевидения Новости