У Харкові на території ТЦК на військового напав чоловік з ножем: що відомо

Сьогодні у Харкові на території РТЦК та СП здійснено напад на військовослужбовця Збройних Сил України. Під час нападу злочинець використав газовий балончик та завдав військовослужбовцю Збройних Сил України ножове поранення.

Про це повідомили в Харківському ОТЦК та СП.

Нападника затримали співробітники Національної поліції. Військовий отримав меддопомогу, загрози життю немає. Як зазначили в ТЦК, командування та особовий склад сприяють слідству.

«Напад на військовослужбовця під час виконання службового обов’язку є тяжким злочином, який має бути розслідуваний у найкоротші терміни. Переконані, що за результатами розслідування та відповідного судового рішення зловмисник понесе невідворотне покарання згідно з вимогами чинного законодавства», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости