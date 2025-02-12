СБУ повідомила про підозру проросійському працівнику Укрзалізниці, який чекав на захоплення Харкова

Служба безпеки зібрала доказову базу на ворожого пропагандиста, який підтримав збройну агресію рф та чекав на окупацію Харкова. Зловмисником виявився 40-річний житель Козачої Лопані, який обіймав посаду майстра у регіональній філії Укрзалізниці.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Після так званого «визволення» рідного селища військовими рф чоловік втратив будинок та переїхав до Харкова. Втім, звинувачення за зруйнований дім він покладає на Сили оборони України.

Для поширення ворожої пропаганди фігурант використовував російські Телеграм-канали.

У своїх дописах чоловік вихваляв російських військових, які, на його думку «стали на захист українців від божевільного НАТО». Також ворожий поплічник хотів, щоб Харків став частиною рф.

Ініційована Службою безпеки експертиза мовлення підтвердила протиправний характер висловлювань зловмисника.

Затриманому повідомили про підозру за ч.ч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости