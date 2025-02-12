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Росіяни скинули чотири КАБи на Золочівську громаду на Харківщині

Росіяни скинули чотири КАБи на Золочівську громаду на Харківщині

12 лютого з 12:10 по 12:30 російською авіацією завдано авіаційного удару по території Золочівської громади Харківської області.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Два КАБи влучили по селу Карасівка. Пошкоджено десять приватних будинків та господарчі споруди. Без жертв.

Ще два КАБи вдарили по відкритій місцевості поблизу села Високе. Інформація про руйнування та потерпілих не надходила.

Агентство Телевидения Новости

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