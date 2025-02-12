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За добу окупанти скинули на Харківщину 17 КАБів

За добу окупанти скинули на Харківщину 17 КАБів

З 11 по 12 лютого росіяни скерували по цивільних людях та об‘єктах інфраструктури Харківщини 16 КАБів та 30 БпЛА різного типу, з яких 23 збили сили ППО.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«До початку Курської операції ми мали на добу близько 60 ударів КАБами по населених пунктах області. З початком операції на Курщині це число впало до 5-6 ударів. Тому 16 КАБів на добу, сім по одному населеному пункту – це досить істотна зміна», – сказав Синєгубов.

Загалом з початку цього року ворог вже майже 400 разів обстріляв територію Харківщини. Найбільше ударів зафіксували безпілотниками – 97. Також агресор майже 100 разів застосовував КАБи.

Внаслідок дій окупантів з початку 2025 року 716 об’єктів інфраструктури пошкоджено чи зруйновано. Серед них понад 400 багатоквартирних та приватних будинків, три школи, дві лікарні, по одному ВНЗ та дитсадку.

Агентство Телевидения Новости

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