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Укрзалізниця показала нові вагони потягу Харків – Львів

Укрзалізниця показала нові вагони потягу Харків – Львів

П’ять купейних та чотири СВ вагони, збудовані на Крюківському вагонобудівному заводі, відсьогодні доповнюють фірмовий поїзд «Оберіг» №63/64 Харків – Львів.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

У міру надходження наступних партій вагонів цей рейс буде укомплектовано до статусу флагманського. Вартість квитків при цьому не змінюється.

Всі нові вагони мають підвищені безпекові характеристики:

4-зонне відеоспостереження;⁠ручний замок та додаткове блокування купе;⁠сигналізацію на вхід до купе з посиленим сигналом;⁠кнопку виклику провідника;модернізовані інструменти зв’язку та керування вагоном для поїзної бригади.

Зручності для пасажирів:

якісна шумоізоляція та більш плавний хід;«м’яка» читальна зона біля вікна в кожному купе;⁠розетки, USB, Type-C на кожному пасажирському місці;додаткові «планшетні» столики для пасажирів верхніх полиць купейних вагонів;декілька режимів керування освітленням, включно з контурним вечірнім світлом для СВ.

Агентство Телевидения Новости

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