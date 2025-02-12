На Куп’янському напрямку тривають три боєзіткнення

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 12 лютого. Розпочалася 1085 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби окупанти 74 рази атакували позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Покровському, Новопавлівському та Курському напрямках.

На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив.

П’ять разів ворог атакував позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку поблизу населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Новосілка, Піщане та Загризове, три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили чотири ворожі атаки, наразі продовжується ще одне боєзіткнення.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости