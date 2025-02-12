Поліція Харківщини розшукує 15-річну дівчину

Поліція Богодухівського району Харківській області встановлюється місцеперебування Катерини Ковальчук, 2009 року народження.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Неповнолітня жителька села Козіївка в першій половині дня 12 лютого пішла з дому у невідомому напрямку та до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети: зріст близько 155 см, середньої статури, русе волосся.

Була одягнута в куртку нижче колін, бежеву шапку, замшеві чорні черевики.

Поліція просить тих, кому відома будь-яка інформація про розшукувану, повідомити за телефонами: 102, 0688027491, 0508358435 чи іншим способом.

Агентство Телевидения Новости