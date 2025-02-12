Зеленський розповів деталі розмови з Трампом

Президент України Володимир Зеленський повідомив про свою розмову з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, переговори були тривалими та змістовними, стосувалися можливостей досягнення миру, співпраці між країнами та технологічного потенціалу України.

Про це Володимир Зеленський написав в Telegram.

«Щойно говорив із Дональдом Трампом. Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний Президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом», – зазначив Зеленський.

Також Зеленський та Трамп обговорили розмову з міністром фінансів США Скотом Бессентом і підготовку угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії.

Також Трамп поінформував Зеленського про деталі своєї розмови з Путіним.

«Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав Президент Трамп, let’s get it done. Домовились про подальші контакти та зустрічі», – написав Зеленський.

Агентство Телевидения Новости