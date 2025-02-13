Поліція документує наслідки обстрілів Харківщини (фото)

Минулої доби ворог застосував проти мирного населення Харкова та області КАБи, безпілотники та артилерію.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Богодухівський район:село Карасівка. 12 лютого 12:15: КАБ. Пошкоджено 10 приватних будинків та господарчі споруди.село Високе. 12 лютого 12:30: КАБ. Влучання по відкритій місцевості в полі. Ізюмський район:село Гороховатка. 12 лютого 12:00: БпЛА «Молнія-1». Внаслідок обстрілу пошкоджений магазин та автомобіль швидкої допомоги.село Піски-Радьківські. 12 лютого 9:36: РСЗВ. Пошкоджено скління вікон та дах будинку.

Куп’янський район:Куп’янськ. 12 лютого 13:50: FPV-дрон. Пошкоджені два приватних домоволодіння. Чугуївський район:село Таранівка. 12 лютого 21:54: БпЛА «Шахед». Пошкоджені будинки та господарські будівлі. 12 лютого поліцейські здійснили 17 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості по 10 кримінальним провадженням, пов’язаним зі збройною агресією російської федерації. З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну харківські слідчі внесли до ЄРДР відомості про 23235 злочинів, пов’язаний зі збройною агресією рф на території Харківської області. Евакуація. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф і в яких оголошена обов’язкова евакуація.12 лютого з небезпечних районів поліцейські евакуювали 11 мешканців Куп’янського району.

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