Цієї ночі над Україною було збито 85 «шахедів»

У ніч на 13 лютого 2025 року (із 20.00 12 лютого) противник атакував 140 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — рф.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 85 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

52 ворожих безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків), йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Харківщина.

Агентство Телевидения Новости