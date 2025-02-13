За гроші палив автівки військових: засуджено мешканця Харківщини

За публічного обвинувачення прокурорів Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону суд визнав винним мешканця Харківської області за фактом умисного пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (частина 2 ст. 194, частина 1 ст. 114-1 КК України).

Про це повідомляє Спецпрокуратура східного регіону.

Його засуджено до 6 років 6 місяців позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що засуджений шукав легкого заробітку у Telegram і прийняв пропозицію невстановленої особи підпалювати автомобілі, які використовують українські військові в обмін на грошову винагороду.

В липні 2024 року 22 річний юнак приготував пляшки із легкозаймистою сумішшю, підшукав на вулиці Харкова три авто, сфотографував їх і надіслав куратору, який погодив їх спалити. За кожну спалену автівку палію обіцяли тисячу доларів.

Затримали фігуранта в порядку ст. 208 КПК України під час підпалів автівок.

Агентство Телевидения Новости