Поліцейські розшукали 15-річну жительку Харківщини: поїхала в гості до хлопця

Дівчину знайшли в Дніпропетровській області. Як з’ясувалося, вона поїхала в гості до знайомого.

Жодних подій кримінального характеру з неповнолітньою не сталося, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

12 лютого до сектору поліцейської діяльності № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області звернулась 44-річна жителька села Козіївка. Вона повідомила, що повернувшись додому з роботи, виявила відсутність доньки. На телефоні дзвінки дівчина не відповідала.

На пошуки зниклої був орієнтований особовий склад територіального підрозділу поліції. Поліцейські встановили коло знайомих зниклої та з’ясували, що дівчина через мережу інтернет познайомилася з хлопцем та поїхала до нього в місто Жовті Води Дніпропетровської області.

Жодних подій кримінального характеру з неповнолітньою не сталося. Правоохоронці провели з дитиною профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости